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Москва 24

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Политика

11:58

Неоконсерваторы в США давят на Байдена по теме поставок Киеву американских РСЗО – МИД РФ

политика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Неоконсервативная фракция американской Демократической партии оказывает давление на президента США Джо Байдена, склоняя его к поставкам реактивных систем залпового огня (РСЗО) на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат отреагировала на заявление экс-посла США в Москве Майкла Макфола, который выразил надежду, что Байден пересмотрит свой отказ начать поставки РСЗО Киеву.

"Система выстроена четко. Байдена прогибают свои же – группа неоконов (неоконсерваторов. – Прим. ред.) Демократической партии, используя киевских клоунов", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

К числу используемых американскими неоконсерваторами украинских политиков Захарова отнесла советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который пообещал устроить США "истерику" в случае их отказа от поставок РСЗО.

Ранее Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы залпового огня, с помощью которых можно наносить удары по России.

При этом, по данным источников газеты The Wall Street Journal, американские артиллерийские системы прибудут на Украину в течение нескольких недель. Помимо РСЗО, которые способны бить на десятки миль дальше любой артиллерийской установки из арсенала Украины, в пакет помощи также войдут системы HIMARS. При этом точное количество единиц техники, которую США планируют направить Киеву, не уточнялось.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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