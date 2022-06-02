Медведев констатировал снижение шансов на политическое урегулирование ситуации на Украине

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Шансы на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине уменьшаются, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик также заявил, что при использовании против российских объектов вооружения Украиной, Россия будет действовать на поражение центров принятия решений. Речь идет о Генштабе и Минобороны.

"Совершенно очевидно, что, – об этом уже было сказано, – в случае, если, не дай бог, эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, – в этом случае у вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений", – заявил он сказал Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.

Накануне президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли поставки реактивных систем залпового огня HIMARS с дальностью ракет до 80 километров, вертолеты Ми-17, ракеты Javelin и 15 тактических машин.

До этого американский лидер заявлял, что Вашингтон не будет поставлять Киеву ракетные системы, с помощью которых можно наносить удары по России. Владимир Зеленский, в свою очередь, пообещал, что Украина не станет использовать системы HIMARS для нанесения ударов по территории РФ, если таковые получит.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

