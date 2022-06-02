В СФ заявили о возможном исчезновении мира в случае ядерной войны

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В ядерной войне никто не победит, мир может просто исчезнуть. Об этом заявил первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По его словам, США должны понимать риски своего поведения. Он добавил, что РФ может использовать ядерное оружие в случае угрозы безопасности страны.

Джабаров отметил, что, согласно ядерной доктрине, Россия имеет право атаковать, если НАТО сделает попытку ядерной бомбардировки территории страны или Москва почувствует соответствующую угрозу.

"Это чисто профессиональный военный вопрос, военные это лучше понимают", – подчеркнул Джабаров.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не видят признаков того, что у России есть намерение использовать ядерное оружие. Он подчеркнул, что любое применение ядерного оружия в любом масштабе было бы абсолютно неприемлемо и повлекло бы серьезные последствия. Американский лидер добавил, что США не будут вовлечены в конфликт, пока страна или ее союзники не подвергаются нападению.

