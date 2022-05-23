Фото: ТАСС/Николай Хижняк
Российский бизнесмен Олег Дерипаска напомнил об опасности ядерной войны, приведя цитату создателя водородной бомбы академика Андрея Сахарова о "коллективном самоубийстве". Об этом миллиардер написал в своем телеграм-канале.
"Этот человек (Сахаров. – Прим. ред.), как никто другой понимал истинные последствия применения ядерного оружия и бессмысленность гонки вооружений. Он последовательно выступал с одной принципиальной позицией: за мир", – заявил Дерипаска.
Он подчеркнул, что ядерная война, которую Сахаров называл коллективным самоубийством, не может стать решением конфликтной ситуации.
"Человечеству давно было пора повзрослеть. Хотя бы к 101-летию Андрея Дмитриевича", – отметил бизнесмен.
Дерипаска выразил сожаление в связи с отменой лекции о Сахарове, которую планировалось провести на физфаке Московского государственного университета к 101-летию ученого.
"А ведь сегодня вновь актуальной становится его работа под названием "Опасность термоядерной войны", – добавил Дерипаска.
Ранее Дерипаска предложил в разы сократить госаппарат и силовые структуры. По его словам, госаппарат нужно сократить в два раза. При этом он считает, что нужно оставить армию и флот. Он также предложил на уровне Конституции освободить предпринимателей "от всего", снизить традиционные издержки, налог на добавленную стоимость.
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