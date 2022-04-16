Дерипаска предложил сократить госаппарат и силовые структуры

Фото: ТАСС/Николай Хижняк
Бизнесмен Олег Дерипаска предложил в разы сократить госаппарат и силовые структуры. Об этом он рассказал в интервью изданию "Эксперт".
По его словам, госаппарат нужно сократить в два раза. При этом он считает, что нужно оставить армию и флот.
"Отказаться от всех персональных машин, оставить в стране 100 персональных машин и, как говорится, начать все заново. Нужно порезать эту составляющую непонятную силовую-правоохранительную в три-пять раз", – отметил Дерипаска.
Он также предложил на уровне Конституции освободить предпринимателей "от всего", снизить традиционные издержки, налог на добавленную стоимость. По его мнению, необходимо исключить импортные ограничения на оборудование, чтобы привлечь в страну иностранных инвесторов.
Ранее Дерипаска оценил возможность построения успешной экономики в России. По его словам, это возможно при условии развития экспорта, на ее создание может уйти до 10 лет. По его словам, у российского руководства есть 4–5 лет, чтобы найти новые рынки. По мнению Дерипаски, для достижения этой цели власти РФ должны отказаться от политики госкапитализма и вернуться к рыночным отношениям.
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