Медведев заявил о риске ядерной войны при прямом конфликте России и НАТО

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Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о существующем риске ядерной войны в случае прямого столкновения РФ и НАТО. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

По словам Медведева, риск прямого вооруженного конфликта между сторонами повышается на фоне того, как страны Североатлантического альянса передают Украине оружие и проводят учения у границ с Россией.

"У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну. Это будет катастрофическим для всех сценарием", – подчеркнул замглавы Совбеза.

Медведев также раскритиковал страны НАТО за внедрение в повестку тезиса о том, что Россия якобы пугает мир потенциальным ядерным конфликтом.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти страны не хотят войны в Европе. При этом глава российского внешнеполитического ведомства указал на стремление Запада добиться поражения России в ходе спецоперации на Украине.