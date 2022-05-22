В Пентагоне заявили о росте вероятности столкновения с Россией

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Глава объединенного комитета начальников штабов американских ВС Марк Милли заявил, что риск международного конфликта между мировыми державами растет. Об этом сообщает телеканал Fox News.
"Сейчас мы сталкиваемся с двумя мировыми державами, Россией и Китаем, каждая из которых располагает значительным военным потенциалом и серьезно намерена изменить нынешние правила, основанные на порядке", – заявил Милли, обращаясь к выпускниками военной академии Вест-Пойнт.
Ранее, ветеран ЦРУ Пол Пиллар заявил, что развязанная США новая холодная война с Россией может привести к крайне плачевным результатам. По словам эксперта, откровенный антироссийский настрой Вашингтона играет на руку Москве. Кроме того, заявления США о планах ослабить РФ значительно затрудняют урегулирование ситуации на Украине.
В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что представители американской администрации передергивают российские заявления по ядерной политике страны. По его словам, именно Россия в последние годы настойчиво предлагала США подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.
Кроме того, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил о наличии риска ядерной войны в случае прямого столкновения России и НАТО. Он отметил, что вероятность прямой конфронтации растет по мере того, как страны Североатлантического альянса передают Украине оружие и проводят учения у границ с РФ.
В МИД РФ оценили возможность применения ядерного оружия на Украине
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