США не видят признаков того, что у РФ есть намерение использовать ядерное оружие – Байден

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США не видят признаков того, что у России есть намерение использовать ядерное оружие. Об этом президент США Джо Байден заявил в колонке, опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Он подчеркнул, что любое применение ядерного оружия в любом масштабе было бы абсолютно неприемлемо и повлекло бы серьезные последствия.

"Мы не ищем войны между НАТО и Россией. <...> Покуда Соединенные Штаты или их союзники не подвергаются нападению, мы не будем напрямую вовлечены в этот конфликт ни посредством отправки американских войск для сражения на Украине, ни посредством нападения на российские вооруженные силы", – написал президент США.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожает новая холодная война "с ядерным оттенком" и ростом национализма. Гутерриш отдельно подчеркнул ситуацию на Украине. Он выразил мнение, что данный конфликт причиняет только большие страдания, разрушения и смерть.

До этого российский бизнесмен Олег Дерипаска напомнил об опасности ядерной войны, приведя цитату создателя водородной бомбы академика Андрея Сахарова о "коллективном самоубийстве". Он подчеркнул, что ядерная война, которую Сахаров называл коллективным самоубийством, не может стать решением конфликтной ситуации.

В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что представители американской администрации передергивают российские заявления по ядерной политике страны. По его словам, именно Россия в последние годы настойчиво предлагала США подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.

Кроме того, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил о наличии риска ядерной войны в случае прямого столкновения России и НАТО. Он отметил, что вероятность прямой конфронтации растет по мере того, как страны Североатлантического альянса передают Украине оружие и проводят учения у границ с РФ.

