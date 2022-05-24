Гутерриш заявил об угрозе новой холодной войны

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Миру угрожает новая холодная война "с ядерным оттенком" и ростом национализма, сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления перед выпускниками Seton Hall University в США.

"От Ближнего Востока до угрозы новой холодной войны с серьезным ядерным оттенком, от терроризма и внутренней междоусобной борьбы из-за древних обид и до взрывного роста крайнего национализма, который игнорирует главную истину, что международные решения всегда наилучшие для национальных интересов, – каждый из этих вызовов стал еще одним знаком раскола нашего мира", – приводит слова Гутерриша ТАСС.

Из числа других угроз для мира генсек назвал изменение климата, рост социального неравенства, голод и различные заболевания. Кроме того, он предупредил, что на сегодняшний день конфликты в мире достигли такого масштаба, которого не было уже десятилетия – "от Йемена до Сирии, от Эфиопии до Сахеля".

Гутерриш отдельно подчеркнул ситуацию на Украине. Он выразил мнение, что данный конфликт причиняет только большие страдания, разрушения и смерть.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Организация Объединенных Наций упустила свой шанс достичь мирного урегулирования ситуации на Украине. По словам дипломата, последние семь лет в организации игнорировали саботаж Киевом резолюции № 2202 Совбеза ООН, которой были утверждены Минские соглашения.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

