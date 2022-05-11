ООН упустила возможность мирного урегулирования ситуации на Украине – Лавров

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Руководство Организации Объединенных Наций упустило свой шанс достичь мирного урегулирования по ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

"К моему огромному сожалению, секретариат этой организации, включая ее генерального секретаря, упустили возможность добиться политического урегулирования", – цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, последние семь лет в организации игнорировали саботаж Киевом резолюции № 2202 Совбеза ООН, которой были утверждены Минские соглашения.

В конце апреля генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с предложением создать контактную группу с участием представителей Москвы, Киева и самой организации для формированию гумкоридоров в зоне российской спецоперации. Он объяснил это тем, что создаваемые в настоящее время коридоры зачастую не работают на практике.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

