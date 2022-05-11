РФ надеется на прекращение продвижения однополярного мира Западом после спецоперации – МИД

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает на прекращение продвижения однополярного мира странами Запада после достижения целей специальной военной операции на Украине.
"Мы надеемся и рассчитываем, что завершение нашей военной операции по достижении всех поставленных в ее рамках целей будет способствовать прекращению попыток Запада подрывать международное право, игнорировать и грубо нарушать принципы Устава ООН, включая принцип суверенного равенства государств, и заставит Запад прекратить продвигать так называемый однополярный мир при доминировании Соединенных Штатов и их союзников", – сообщил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что неспособность Запада смириться с утверждением многополярного мира несет в себе риски ядерной катастрофы.
Благоприятным исходом в условиях такого рода конфликтов, добавил Пушков, может считаться предотвращение ядерной катастрофы. Сенатор также выразил мнение, что мир столкнется с жестокой схваткой за превосходство между главными политическими центрами силы. Противостояние, уверен Пушков, будет осложнено из-за идеологических противоречий.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Лавров прокомментировал внешнюю политику Евросоюза
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