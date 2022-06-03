Спецоперация РФ на Украине продолжится до выполнения всех поставленных задач – Песков

Фото: kremlin.ru

Спецоперация России на Украине достигла определенных результатов, но она будет продолжаться до выполнения всех поставленных задач, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, основной целью спецоперации является защита людей в Донецкой и Луганской народных республиках. Песков отметил, что в плане обеспечения их защиты принимаются меры.

"От пронацистски настроенных Вооруженных сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населенные пункты, обеспечена возможность перехода к налаживанию мирной жизни. Эта работа будет продолжаться до того момента, когда все цели военной операции будут достигнуты", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что шансы на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине уменьшаются. Политик отметил, что при использовании против российских объектов вооружения Украиной Россия будет действовать на поражение центров принятия решений. Речь идет о Генштабе и Минобороны.

Отношения с Украиной обострились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

