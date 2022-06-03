В МИД РФ потребовали от США объяснений по факту передачи Украине вертолетов Ми-17

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Москва потребовала от США объяснений, почему Вашингтон в рамках нового пакета военной помощи передает Украине четыре российских вертолета Ми-17. До этого Россия отдала их Соединенным Штатам для эксплуатации в Афганистане. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В министерстве отметили, что это "вопиющий факт" нарушения международных обязательств.

Российское посольство в США сделало официальное представление госдепартаменту и потребовало разъяснений, почему вертолеты перебрасываются на Украину без согласия России и вопреки дипломатической практике. Однако никакого "внятного ответа" получено не было.

"Отметим также, что американская сторона, в показной манере декларирующая незаинтересованность в эскалации между Россией и НАТО, безответственно поставляет на Украину дальнобойные ракетно-артиллерийские системы. <…> Самым решительным образом осуждаем такие действия США, которые только отдаляют перспективу скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине", – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что ответственность за дальнейшие последствия лежит на Вашингтоне и его "марионетках в Киеве".

Ранее президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине. По его словам, в пакет вошли поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) Himars с боеприпасами. В Пентагоне уточнили, что также Украина получит четыре вертолета Ми-17, тысячу ракет Javelin и 15 тактических машин.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

