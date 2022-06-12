Володин прокомментировал предложение евродепутата передать Украине ядерное оружие

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Заявления депутата Европарламента, бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского провоцируют ядерный конфликт в Европе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы. Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши. В случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем как и Европы", – написал он в своем телеграм-канале.

Володин подчеркнул, что выступающие с подобными предложениями депутаты приведут Европу к еще более серьезным проблемам.

По его словам, Украина должна быть демилитаризирована и иметь статус безъядерной державы.

Ранее депутат Европарламента Радослав Сикорский призвал страны Запада поставить Украине ядерное оружие в целях повышения ее оборонного потенциала.

Он отметил, что Украина ликвидировала запасы своего ядерного оружия после подписания Будапештского меморандума в 1994 году. При этом, по его словам, Россия, также являющаяся подписантом документа, якобы нарушила его положения. В связи с этим Сикорский уверен, что Запад, взявший на себя роль гаранта безопасности Украины, должен предпринять меры для компенсации ее потерь.

Ситуация на Украине осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

