Рогозин назвал ядерное оружие "последним уравнителем", гарантирующим безопасность РФ

Фото: kremlin.ru

Гендиректор "Роскомоса" Дмитрий Рогозин заявил, что имеющееся у России ядерное оружие является "последним уравнителем", дающим стране гарантии безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что "Роскосмос" отвечает за создание баллистических ракет. Рогозин выразил надежду, что дело до их запуска никогда не дойдет.

Ранее первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в ядерной войне никто не победит, мир может просто исчезнуть. По его словам, США должны понимать риски своего поведения. Он добавил, что РФ может использовать ядерное оружие в случае угрозы безопасности страны.

