Россия предлагает запустить диалог по вопросу контроля над ракетами – МИД РФ

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Международное сообщество не ведет серьезных обсуждений ракетной проблематики. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков, который принимает участие в работе комитета ООН по нераспространению ядерного, химического и биологического оружия.

По его словам, на данном направлении кроме Режима контроля за ракетными технологиями и Гаагского кодекса поведения, нет серьезного диалога.

Как отметил дипломат, последняя встреча группы экспертов по вопросам ракет во всех аспектах состоялась в 2008 году.

"Надо начинать с малых шагов – запустить диалог", – передает слова Машкова ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине. По словам лидера США, в пакет вошли поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) Himars с боеприпасами. В Пентагоне уточнили, что также Украина получит 4 вертолета Ми-17, тысячу ракет Javelin и 15 тактических машин.

В свою очередь, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что, если поставляемые США на Украину ракеты достигнут российских городов, Москва даст адекватный ответ. По его словам, поставки Штатами дальнобойного вооружения ведут к эскалации и продолжению кризиса.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

