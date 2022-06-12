В Европарламенте призвали передать Украине ядерное оружие

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Депутат Европарламента, бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал страны Запада поставить Украине ядерное оружие в целях повышения ее оборонного потенциала.
Он отметил, что Украина ликвидировала запасы своего ядерного оружия после подписания Будапештского меморандума в 1994 году. При этом, по его словам, Россия, также являющаяся подписантом документа, якобы нарушила его положения. В связи с этим Сикорский уверен, что Запад, взявший на себя роль гаранта безопасности Украины, должен предпринять меры для компенсации ее потерь.
"Все тогда понимали, что Украина в обмен на это будет независимой страной в границах, установленных со времен СССР. Но так как Россия нарушила этот Будапештский меморандум, я считаю, мы как Запад имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки. Так, чтобы она могла защитить свою независимость", – сказал он эфире телеканала Espresso TV.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об угрозе создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки. Также он отметил, что США тайно проводили исследования по биопрограммам США на украинской территории, нарушая взятые международные обязательства. Шойгу отметил, что это документально подтверждено.
После распада СССР Украина унаследовала часть ядерного арсенала, однако в 1994 году оружие было уничтожено в соответствии с Будапештский меморандумом. Тогда Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия, а три ядерные державы – Россия, США и Великобритания – гарантировали ей безопасность.
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