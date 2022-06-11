Зеленский подписал закон, позволяющий использовать тероборону в зоне боевых действий

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Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий использовать территориальную оборону в районах военных действий, сообщается на сайте Верховной Рады.

Документ подписал председатель Рады Руслан Стефанчук еще 6 мая.

В настоящее время тероборона выполняет задачи в пределах закрепленного региона или общины.

В середине мая Зеленский назначил нового командующего силами территориальной обороны ВСУ. Новым командующим стал генерал-майор Игорь Танцюра. Другим указом украинский лидер освободил от должности с этого поста Юрия Галушкина. Причины смены командующего неизвестны.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

