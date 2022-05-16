Зеленский назначил нового командующего Силами теробороны ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами территориальной обороны ВСУ. Соответствующий указ опубликован на сайте его канцелярии.

Им стал генерал-майор Игорь Танцюра. Другим указом украинский лидер освободил от должности с этого поста Юрия Галушкина. О причинах смены командующего не сообщается.

13 мая ВКС России ударами высокоточных ракет уничтожили украинские штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады на территории ЛНР.

Как рассказал ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, в населенных пунктах Золотое и Врубовка поражены 32 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе Краснопавловка Харьковской области.

Минувшей ночью российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников. Кроме того, в районе населенного пункта Степное Херсонской области была перехвачена тактическая ракета "Точка-У".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

