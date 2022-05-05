Росгвардия ликвидировала лидера ячейки территориальной обороны в Харьковской области

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Бойцы Росгвардии ликвидировали отряд территориальной обороны Украины в Харьковской области. Об этом сообщается на сайте службы.

"В ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий росгвардейцы выявили вооруженную группу без опознавательных знаков. <...> При попытке прорыва спецназовцы заблокировали противника с флангов, после чего уничтожили ответным огнем диверсионную группу во главе с командиром", – говорится в сообщении.

Уточняется, что диверсанты скрытно передвигались в лесу в сторону позиций российских войск. При обнаружении им предложили сдаться, однако те открыли огонь. Позже росгвардейцы обнаружили недалеко от места боя тренировочный лагерь территориальной обороны с местами отдыха и несколькими комплектами обмундирования.

Ранее спецназовцы Росгвардии изъяли оружие, боеприпасы и наркотические вещества в детском лагере в Херсонской области во время проверки сведений о пропаганде националистических идей среди несовершеннолетних. Изъятые предметы находились в сейфе в одном из кабинетов в здании администрации лагеря.

В ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.