Росгвардия ликвидировала лидера ячейки территориальной обороны в Харьковской области

16:06
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Бойцы Росгвардии ликвидировали отряд территориальной обороны Украины в Харьковской области. Об этом сообщается на сайте службы.
"В ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий росгвардейцы выявили вооруженную группу без опознавательных знаков. <...> При попытке прорыва спецназовцы заблокировали противника с флангов, после чего уничтожили ответным огнем диверсионную группу во главе с командиром", – говорится в сообщении.
Уточняется, что диверсанты скрытно передвигались в лесу в сторону позиций российских войск. При обнаружении им предложили сдаться, однако те открыли огонь. Позже росгвардейцы обнаружили недалеко от места боя тренировочный лагерь территориальной обороны с местами отдыха и несколькими комплектами обмундирования.
Ранее спецназовцы Росгвардии изъяли оружие, боеприпасы и наркотические вещества в детском лагере в Херсонской области во время проверки сведений о пропаганде националистических идей среди несовершеннолетних. Изъятые предметы находились в сейфе в одном из кабинетов в здании администрации лагеря.
В ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Росгвардейцы обезвредили крупный склад оружия в Харьковской области
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