Росгвардия изъяла оружие и боеприпасы в детском лагере под Херсоном

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Бойцы Росгвардии изъяли оружие, боеприпасы и наркотические вещества в детском лагере в Херсонской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В одном из детских лагерей, расположенных в Херсонской области, военнослужащие Росгвардии при проверке сведений о пропаганде националистических идей среди несовершеннолетних изъяли два пистолета марки Bernardelli, один пистолетный магазин, 292 патрона различного калибра, составную часть оружия", – говорится в сообщении.

Кроме того, росгвардейцы обнаружили два пакета и 38 прозрачных упаковок с растительным веществом, похожим на марихуану, а также 58 таблеток овальной формы.

Изъятые предметы находились в сейфе в одном из кабинетов в здании администрации лагеря, где также был найден диплом о награждении руководителя учреждения "за многолетний добросовестный труд и большой вклад в организацию оздоровления детей".

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