Росгвардия изъяла оружие и боеприпасы в детском лагере под Херсоном

16:47
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Бойцы Росгвардии изъяли оружие, боеприпасы и наркотические вещества в детском лагере в Херсонской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"В одном из детских лагерей, расположенных в Херсонской области, военнослужащие Росгвардии при проверке сведений о пропаганде националистических идей среди несовершеннолетних изъяли два пистолета марки Bernardelli, один пистолетный магазин, 292 патрона различного калибра, составную часть оружия", – говорится в сообщении.
Кроме того, росгвардейцы обнаружили два пакета и 38 прозрачных упаковок с растительным веществом, похожим на марихуану, а также 58 таблеток овальной формы.
Изъятые предметы находились в сейфе в одном из кабинетов в здании администрации лагеря, где также был найден диплом о награждении руководителя учреждения "за многолетний добросовестный труд и большой вклад в организацию оздоровления детей".
Ранее росгвардейцы обезвредили крупный склад националистов в Харьковской области. Во время разведки военнослужащие осматривали дома, стоящие около леса. В подвалах они обнаружили крупный склад с вооружением и боеприпасами Вооруженных сил Украины.
В ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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