ВКС РФ уничтожили корпуса ракетно-космического предприятия в Киеве

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Военно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артем" в Киеве, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также рассказал, что ракетные войска Сухопутных войск РФ за ночь поразили 13 военных объектов Украины. В частности, в районе села Гороховского Николаевской области выявили и уничтожили пусковую установку вместе с боевым расчетом ракетного комплекса "Точка-У".

Российская авиация за ночь поразила 112 военных объектов Украины. Среди них – 2 командных пункта, 11 опорных пунктов, 95 мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

