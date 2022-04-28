Минобороны РФ назвало цели ракетного удара ВСУ по Херсону

Фото: министерство обороны РФ
Целями ракетного удара ВСУ по Херсону были жилые кварталы на проспекте Ушакова, где находятся детские сады, школы и социальные учреждения, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Он напомнил, что около 23:00 27 апреля украинские вооруженные силы нанесли ракетный удар баллистическими ракетами "Точка-У" и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности по жилым кварталам в центре Херсона. В небе над городом удалось сбить 12 снарядов РСЗО и две "Точки-У". Фрагменты одной из ракет упали в Шевченковском парке.
Конашенков добавил, что утром 28 апреля российская ПВО отразила удар "Точкой-У" по жилым районам Изюма в Харьковской области. Целью удара была больница, где находится российский медицинский отряд, помогающий местному населению.
"Нанесение киевским националистическим режимом ракетных ударов неизбирательного характера по жилым кварталам Изюма и Херсона является военным преступлением и грубейшим нарушением международного гуманитарного права", – сказал Конашенков.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России изучит информацию об обстреле центра Херсона ракетами "Точка-У" и "Ураган". Следствие обратится в Минобороны РФ для изучения материалов.
По данным ведомства, российские военные сбили выпущенную украинскими силовиками ракету, сведения о пострадавших уточняются.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВСУ ударили по Херсону ракетами "Точка-У" и "Ураган"
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