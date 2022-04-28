СК России займется расследованием ракетного удара по Херсону

Фото: министерство обороны РФ

Следственный комитет России изучит информацию об обстреле центра Херсона ракетами "Точка-У" и "Ураган", сообщается на сайте ведомства.

Следствие обратится в Минобороны РФ для изучения материалов.

По данным ведомства, российские военные сбили выпущенную украинскими силовиками ракету, сведения о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что системы ПВО РФ отразили ракетную атаку украинских "Точек-У" по жилым кварталам Херсона.

Уточняется, что целями ракетного удара ВСУ по Херсону были жилые кварталы в районе Проспекта Ушакова, где находятся детсады и школы. Кроме того, российским военным также с помощью систем ПВО удалось сбить украинскую "Точку-У" над Изюмом в Харьковской области.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.