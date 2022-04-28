Движение поездов изменится на фиолетовой и розовой линиях метро 4–6 мая

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

11:31

ПВО РФ отразили ракетную атаку украинских "Точек-У" по жилым кварталам Херсона – МО России

политикабезопасность

Фото: министерство обороны РФ

Системы ПВО РФ отразили ракетную атаку украинских "Точек-У" по жилым кварталам Херсона. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Уточняется, что целями ракетного удара ВСУ по Херсону были жилые кварталы в районе Проспекта Ушакова, где находятся детсады и школы.

"Целями ракетного удара неизбирательного характера со стороны националистов были жилые кварталы в районе проспекта Ушакова, где также расположены детские сады, школы и многие социальные учреждения. Российскими подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) ракетная атака украинских войск по жилым кварталам Херсона была отражена", – заявил Конашенков.

Кроме того, российским военным также с помощью систем ПВО удалось сбить украинскую "Точку-У" над Изюмом в Харьковской области.

По словам Конашенкова, целью удара украинских военнослужащих было городское медучреждение, где находится медицинский отряд РФ, который оказывает помощь гражданам Харьковской области.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы России в течение ночи поразили четыре военных объекта Украины. Цели были поражены высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС РФ.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Читайте также

Сюжет: Ситуация в Донбассе

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать