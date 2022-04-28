ПВО РФ отразили ракетную атаку украинских "Точек-У" по жилым кварталам Херсона – МО России

Фото: министерство обороны РФ

Системы ПВО РФ отразили ракетную атаку украинских "Точек-У" по жилым кварталам Херсона. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Уточняется, что целями ракетного удара ВСУ по Херсону были жилые кварталы в районе Проспекта Ушакова, где находятся детсады и школы.

"Целями ракетного удара неизбирательного характера со стороны националистов были жилые кварталы в районе проспекта Ушакова, где также расположены детские сады, школы и многие социальные учреждения. Российскими подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) ракетная атака украинских войск по жилым кварталам Херсона была отражена", – заявил Конашенков.

Кроме того, российским военным также с помощью систем ПВО удалось сбить украинскую "Точку-У" над Изюмом в Харьковской области.

По словам Конашенкова, целью удара украинских военнослужащих было городское медучреждение, где находится медицинский отряд РФ, который оказывает помощь гражданам Харьковской области.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы России в течение ночи поразили четыре военных объекта Украины. Цели были поражены высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС РФ.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.