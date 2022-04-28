ВКС РФ уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения Украины

Фото: министерство обороны РФ

Воздушно-космические силы России в течение ночи поразили четыре военных объекта Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, четыре объекта, в числе которых два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, были поражены высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС РФ.

"Поражено два района сосредоточения живой силы и военной техники противника. Также уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Барвенково и Ивановка", – сообщил Конашенков.

Накануне Конашенков рассказал, что российская авиация уничтожила 38 объектов Вооруженных сил Украины. По его словам, среди них – семь пунктов управления, два ЗРК: один С-300 – в районе Николаевки и один "Оса-АКМ" – в районе Великой Камышевахи.

До этого официальный представитель Минобороны РФ сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-24 в Харьковской области. Всего в ходе спецоперации ВС РФ уничтожили более 600 беспилотников, 141 самолет и 111 вертолетов.

В ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

