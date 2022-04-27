ВКС РФ поразили 38 военных объектов Украины – Минобороны РФ

Фото: Евгений Половодов/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российская авиация уничтожила 38 объектов Вооруженных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Среди них – семь пунктов управления, два ЗРК: один С-300 – в районе Николаевки и один "Оса-АКМ" – в районе Великой Камышевахи", – сказал он.

Кроме того, российские военные уничтожили два укрепрайона и 27 мест сосредоточения живой силы военной техники противника.

"Уничтожены свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей", – заключил генерал.

Ранее Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-24 в Харьковской области. Всего в ходе спецоперации ВС РФ уничтожили более 600 беспилотников, 141 самолет и 111 вертолетов.

В ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.