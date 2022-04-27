ВС РФ сбили украинский Ми-24 над Харьковской областью

27 апреля, 20:08
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-24 в Харьковской области. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Также в районах населенных пунктов Пески-Радьковские и Борщевка уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата", – заявил он.
В ходе спецоперации ВС РФ уничтожили более 600 беспилотников, 141 самолет и 111 вертолетов.
"Уничтожены <...> 609 беспилотных летательных аппаратов, 275 зенитных ракетных комплексов", – добавил Конашенков.
Кроме того, уничтожены 2 616 танков и других боевых бронированных машин, 297 установок реактивных систем залпового огня, 1 139 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 426 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили часть тяговых подстанций, которые задействовали в поставках иностранного вооружения на Украину. В Минобороны уточнили, что через подстанции осуществлялись поставки иностранного оружия и военной техники для украинской группировки войск в Донбассе.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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