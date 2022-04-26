Росгвардия взяла под контроль более 10 населенных пунктов в Харьковской области

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Войска Росгвардии в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль более 10 населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что росгвардейцы приступили к обеспечению безопасности в освобожденных населенных пунктах, крупных транспортных узлов и коммуникаций, расположенных на Изюмско-Красноармейском направлении.

"Под контролем росгвардейцев более 10 населенных пунктов, дорожные магистрали, объекты промышленной и социальной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы РФ уничтожили часть тяговых подстанций, которые были задействованы в поставках вооружения на Украину. Они располагались в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень.

В ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.