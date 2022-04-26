Росгвардвейцы обнаружили заминированные тела военнослужащих Украины под Харьковом

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Бойцы Росгвардии обнаружили заминированные тела украинских военнослужащих в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тело бойца ВСУ нашли в процессе осмотра позиций, которые оставили военные.

"При досмотре саперы группы разминирования определили, что труп заминирован. Благодаря бдительности и грамотным действиям бойцов спецназа Росгвардии удалось предотвратить диверсию в отношении поисковой группы и обеспечить безопасный проход личного состава", – говорится в сообщении.

Росгвардейцы обнаружили шалаш с телами погибших украинских военных, вход в который был заминирован. Внутри нашли оружие и военную технику, включая противотанковый комплекс "Джавелин" американского производства.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие захватили ремонтную базу на Украине с примерно 100 единицами военной техники. Внутри находились комплексы противовоздушной обороны различного назначения, боеприпасы к ним, запасные части к радиолокационным станциям, зенитные самоходные установки "Шилка" и другая техника.

