ВС РФ уничтожили два украинских ЗРК С-300 и установку ракет "Точка-У"

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Ракетные войска ВС РФ уничтожили два украинских зенитных комплекса С-300, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что ЗРК находились у населенного пункта Барвенково. Также были уничтожены пусковая установка тактических ракет "Точка-У" и станция радиоэлектронной борьбы.

Помимо этого, поражены 37 пунктов управления, 114 опорных пунктов украинских войск, 983 района сосредоточения живой силы и военной техники, 139 позиций артиллерии и 21 склад боеприпасов.

Ранее Вооруженные силы РФ уничтожили часть тяговых подстанций, которые были задействованы в поставках вооружения на Украину. Они располагались в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень.

В ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

