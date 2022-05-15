Средства ПВО РФ за ночь сбили 15 украинских беспилотников

Фото: Министерство Обороны РФ

Российские средства ПВО в течение ночи сбили 15 украинских беспилотников. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новотроицкое, Владимировка, Петровское, Луганское Донецкой Народной Республики, Епифановка, Кудряшовка, Верхняя Дуванка Луганской Народной Республики, Чкаловское, Великие Проходы, Высшее Соленое Харьковской области и над островом Змеиный", – указал представитель ведомства.

Также Конашенков сообщил, что в районе населенного пункта Степное Херсонской области была перехвачена тактическая ракета "Точка-У".

Отдельно отмечается, что 11 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" были перехвачены в районах Каменка, Малая Камышеваха, Бражковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области.

Накануне сообщалось, что ракетчики и артиллеристы РФ в течение ночи с 13 на 14 мая поразили свыше 500 объектов ВСУ. В частности, они поразили 18 пунктов управления, 543 района сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов в Любомировке Херсонской области, а также 23 артиллерийских подразделения.