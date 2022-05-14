Ракетчики и артиллеристы РФ в течение ночи поразили свыше 500 объектов ВСУ

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Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск России в течение ночи поразили более 500 объектов ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В частности, они поразили 18 пунктов управления, 543 района сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов в Любомировке Херсонской области, а также 23 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях в районах Верхнекаменское, Красный Лиман, Дробышево, Яровая, Коробочкино, Гусаровка.

Также российская авиация поразила 43 района сосредоточения украинских войск и техники. Помимо этого, за ночь ВКС России уничтожили до 100 националистов и вывели из строя 23 единицы военной техники.

Ранее российская авиация уничтожила радиолокационную станцию наведения С-300 в районе Одессы и склад ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской области.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.