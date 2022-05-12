Российские ракетчики уничтожили украинский ЗРК С-300 и два склада боеприпасов

Фото: Минобороны РФ

Российские ракетные войска уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Также в районах населенных пунктов Раздолье Харьковской области и Славянск Донецкой Народной Республики уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня "Смерч" и два склада боеприпасов ВСУ", – отметил он.

По словам Конашенкова, ракетные войска РФ и артиллерия поразили 405 районов сосредоточения украинской живой силы и военной техники. Кроме того, нанесены удары по 12 пунктам управления и 26 артиллерийским подразделениям на огневых позициях.

Помимо этого, российская авиация уничтожила радиолокационную станцию наведения С-300 в районе Одессы и склад ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской области. Поражены 120 районов сосредоточения техники и войск.

По данным Минобороны, Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами поразили 34 района сосредоточения украинской силы и техники. В результате ударов также были уничтожены более 320 националистов и выведены из строя 72 единицы военной техники.

Ситуация обострилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

