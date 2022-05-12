Средства ПВО РФ сбили украинский беспилотник в районе острова Змеиный – МО

11:11
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Российские средства ПВО сбили в районе острова Змеиный беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2". Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. <...> В районе острова Змеиный сбит один беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2", – сказал он.
Конашенков уточнил, что другие беспилотники сбили вблизи населенных пунктов Великие Проходы и Великая Камышеваха в Харьковской области, Пантелеймоновка, Авдеевка и Доля в ДНР, Окнино и Фабричное в ЛНР, Глубокое в Черниговской области, а также Барвинок и Владимировка в Днепропетровской области.
Накануне ВС РФ уничтожили на украине девять вражеских беспилотников. Большая часть из них была сбита в районе города Балаклея Харьковской области. Также один "Байрактар-ТБ2" был уничтожен в районе села Архангельского Николаевской области.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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