Российские средства ПВО уничтожили 9 украинских беспилотников

Фото: министерство обороны РФ

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за ночь российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников.

"Средствами противовоздушной обороны ночью уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов", – заявили в министерстве.

Четыре из них были сбиты в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области, три – в районе Рубежного Луганской Народной Республики. Еще один уничтожили вблизи острова Змеиного.

Конашенков также сообщил, что военные сбили один "Байрактар-ТБ2" в районе населенного пункта Архангелского Николаевской области.

Официальный представитель Минобороны РФ уточнил, что с начала специальной военной операции на Украине были уничтожены 164 самолета, 125 вертолетов, 807 беспилотных летательных аппаратов, 302 зенитных ракетных комплекса.

Ранее ведомство опубликовало видео, на котором российские самолеты Су-35С нанесли удары высокоточным оружием по военной технике и объектам ВСУ. Экипажи применяют ракеты класса "воздух – поверхность" для уничтожения опорных пунктов и укрепленных целей противника.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

