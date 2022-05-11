Попытка захвата острова Змеиный обернулась для ВСУ катастрофой – МО РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
При попытке захватить остров Змеиный украинские войска потеряли свыше 50 человек личного состава, 30 беспилотников и 14 самолетов и вертолетов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Данная авантюра закончилась для Украины катастрофой. Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ", – сказал он.
Конашенков уточнил, что в районе Змеиного Украина потеряла истребитель Су-27 и три бомбардировщика Су-24. Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили 10 вертолетов ВСУ. Также российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник Bayraktar TB2.
Провокация на острове Змеиный была спланирована с 7 мая по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского, рассказали ранее в Минобороны РФ. В следующие двое суток киевский режим предпринял несколько попыток высадки морского и воздушного десанта на остров. Однако благодаря грамотным действиям ВС РФ провокация была сорвана.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российские средства ПВО уничтожили 30 беспилотников ВСУ у острова Змеиный
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