Попытка захвата острова Змеиный обернулась для ВСУ катастрофой – МО РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

При попытке захватить остров Змеиный украинские войска потеряли свыше 50 человек личного состава, 30 беспилотников и 14 самолетов и вертолетов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Данная авантюра закончилась для Украины катастрофой. Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ", – сказал он.

Конашенков уточнил, что в районе Змеиного Украина потеряла истребитель Су-27 и три бомбардировщика Су-24. Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили 10 вертолетов ВСУ. Также российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник Bayraktar TB2.

Провокация на острове Змеиный была спланирована с 7 мая по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского, рассказали ранее в Минобороны РФ. В следующие двое суток киевский режим предпринял несколько попыток высадки морского и воздушного десанта на остров. Однако благодаря грамотным действиям ВС РФ провокация была сорвана.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

