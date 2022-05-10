Российские средства ПВО в течение ночи сбили три украинских беспилотника и перехватили ракету "Точка-У" над городом Харцызском в Донбассе.

Об этом рассказали в Минобороны. Подробности о ходе спецоперации на Украине – в сюжете телеканала Москва 24.