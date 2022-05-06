Парки Москвы подготовили специальную программу в честь Дня Победы

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Столичные парки подготовили праздничную программу мероприятий в честь Дня Победы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Посетители смогут услышать музыку, стихи и песни, звучавшие на фронте и в тылу, заглянут на танцплощадки конца 40-х годов прошлого века, увидят фотографии и документальную кинохронику", – отмечается в сообщении.

Посетить мероприятия можно будет с 13:00 до 22:00 9 мая. Регистрироваться заранее не нужно, при этом все события бесплатные. Кроме того, каждый желающий сможет насладиться военно-полевой кухней, которая также будет доступна на площадках столицы.

В частности, праздничные мероприятия подготовили в Парке Горького. Там на Фонтанной площади пройдет выступление артистов более чем из 40 стран мира в рамках акции "Международная сцена "Бессмертного полка". Также в течение дня на площадках парка состоятся концерты хоровых коллективов и представления актеров театральных студий.

В Лианозовском парке организуют марш-парад духового оркестра. Музыканты пройдут по центральной аллее. Парад начнется в 20:00. А для детей в рамках праздничной программы подготовлены творческие занятия на любой вкус. Ребята совместно с педагогами смогут сделать солдатские пилотки, нарисовать праздничный салют или весенний пейзаж. Занятия в парке будут проходить с 13:00 до 21:00.

Виртуально попутешествовать по городам-героям приглашает Воронцовский парк. 9 мая на сцене будут показываться архивные фотографии военных лет. Ведущий расскажет о Брестской крепости и 12 городах СССР, жители которых проявили героизм и мужество. Кроме того, в парке будет доступна площадка "Вальс, вальс, вальс", где профессиональные танцоры помогут гостям выучить популярные танцы военных лет.

Специальную праздничную программу также подготовил Музей Победы. Гости смогут посмотреть выставку "От Кремля до Рейхстага", на которой будут представлены около 80 оцифрованных художественных работ из фондов Музея Победы, или присоединиться к программе "День в истории", посвященной Берлинской наступательной операции.

Всего День Победы отпразднуют на территориях 26 зон отдыха. В 18 парках в вечернее время запустят фейерверки. Всего салюты запустят с 36 столичных площадок. Для запуска фейерверка в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне будут использованы более 11 тысяч фейерверков и свыше 70 самоходных пусковых установок.

