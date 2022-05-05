В "Геликон-опере" состоится праздничный концерт ко Дню Победы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

9 мая в московском музыкальном театре "Геликон-опера" пройдет гала-концерт "Классика Побед". Мероприятие посвящено 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Начало концерта в 17:00.

В программу выступления вошли шедевры русской музыки, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни и навсегда вошли в мировую сокровищницу культуры: кантата "Москва" Чайковского, кантата "Александр Невский" Прокофьева и торжественная увертюра "1812 год" Чайковского.

С праздником Великой Победы гостей поздравят заслуженные артистки России Ксения Вязникова и Лариса Костюк, лауреат международных конкурсов Алексей Исаев, а также хор и симфонический оркестр "Геликон-оперы". За пультом – главный дирижер театра маэстро Валерий Кирьянов. В этот день на сцене выступят более 170 ведущих музыкантов Москвы.

Художественный руководитель проекта – народный артист России Дмитрий Бертман. Режиссер программы – заслуженный работник культуры России, лауреат Премии Москвы Илья Ильин.