Показы отечественных фильмов состоятся в кинотеатрах "Москино" по случаю Дня Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Кинотеатры "Москино" покажут 9 мая отечественные фильмы в рамках акции "День российского кино", приуроченной ко Дню Победы и 90-летию киносети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.
Так, в следующий понедельник горожане смогут посмотреть на больших экранах такие картины, как "Брестская крепость", "Подольские курсанты", "Первый Оскар", "1941. Крылья над Берлином" и "Африка". Детям же покажут мультфильмы "Суворов: великое путешествие", "Финник", "Бука. Мое любимое чудовище" и "Фиксикино. Вселенная приключений". Билет на любой сеанс обойдется в 90 рублей.
Уточняется, что мероприятия, посвященные 90-летию "Москино", будут идти в течение всего 2022 года. История сети берет свое начало в 1932 году, когда был создан трест московских городских кинотеатров. Всего в "Москино" входят 13 исторических кинотеатров.
Ранее стало известно, что Музей Победы по случаю праздников и памятных дат проведет в мае бесплатный показ 14 фильмов в своем онлайн-кинотеатре "Поклонка". Так, 9 мая, в День победы, зрителям покажут драму "Летят журавли" (1957) Михаила Калатозова: картина рассказывает о двух влюбленных, которых навсегда разлучила война.
Москвичи готовятся отметить День Победы
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