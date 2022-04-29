Поезда ЦППК впервые присоединятся к акции "Гудок Победы" 9 мая

Фото: пресс-служба ЦППК

Все поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в День Победы впервые присоединятся к общей акции железнодорожников России "Гудок Победы", сообщили в пресс-службе перевозчика.

Как уточнили в пресс-службе, ЦППК и Музей Победы подготовили тематическую викторину о роли железной дороги и подвиге железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. В поездах перевозчика на ряде направлений будут размещены QR-коды, которые необходимо отсканировать для участия в викторине.

Кроме того, аудиопоздравления и слова благодарности ветеранам будут традиционно звучать в собственном подвижном составе ЦППК. А 27 апреля по 8 мая волонтеры проведут акцию по раздаче георгиевских ленточек на пригородных платформах Павелецкого, Белорусского и Ярославского вокзалов с 12:00 до 15:00.

Ранее сообщалось, что из всех официальных государственных дат россияне чаще всего воспринимают как личные праздники День Победы (78%) и Новый год (74%).