Около 80% россиян воспринимают День Победы как личный праздник – опрос

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Из всех официальных государственных дат россияне чаще всего воспринимают как личные праздники День Победы (78%) и Новый год (74%), сообщает RT.

Еще чуть больше половины респондентов (53%) назвали 8 Марта, 47% – День защитника Отечества. Рождество Христово является праздником для 46% участников исследования, а наступающий Праздник Весны и Труда – для 33%.

"Новый год, Рождество, 8 Марта и 9 Мая женщины воспринимают как праздник чаще, чем мужчины", – отмечается в сообщении.

Из опроса следует, что в этом году 53% россиян во время майских праздников останутся дома, 17% респондентов сообщили, что поедут на дачу или в деревню, 11% будут работать. На природу планируют 5%, а в поездки по России – 4%. По 1% участников опроса собираются отдохнуть за рубежом (чаще всего назывались Турция и Египет), на рыбалке и в гостях.

Ранее в Госдуме призвали россиян отказаться от поездок за границу в майские праздники. Замглавы комитета ГД по спорту Сергей Бурлаков отмечал, что не исключены провокации в адрес русских в европейских странах. Кроме того, по мнению парламентария, в России достаточно мест, где можно хорошо отдохнуть.