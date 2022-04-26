Москвичи рассказали, сколько готовы потратить на майских праздниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Среди более чем шести тысяч москвичей 31% готовы потратить на майских до пяти тысяч рублей, 30% намерены ограничиться суммой от пяти до десяти тысяч, 18% вообще не планируют тратиться на праздниках. 14% запланировали расходы от десяти до двадцати тысяч рублей, а 7% жителей приготовились раскошелиться более чем на двадцать тысяч. Такие данные приводит мобильное приложение "Город", которое провело опрос среди держателей карты "Тройка".

По данным аналитиков, 31% запланировали провести майские на даче, 28% останутся в городе, еще 21% хотят провести время на природе. Только 18% отправятся в путешествие в другой город, и 2% уедут за границу.

Более 60% опрошенных проведут майские каникулы с семьей, 14% будут отдыхать вместе с друзьями, 13% хотят провести время наедине с собой, и 11% опрошенных отдохнут вместе со второй половинкой.

При этом большинство москвичей (32%) во время праздников будут передвигаться на собственном автомобиле, 24% планируют использовать наземный общественный транспорт, 23% будут пользоваться метро, а 12% собираются отказаться от использования транспорта вообще, чтобы больше ходить пешком. Только 7% выбрали поезд или самолет для поездок, 2% москвичей будут ездить на самокате.

Мобильное приложение "Город" – официальная бонусная программа на базе транспортной карты "Тройка", в которой зарегистрированы уже более двух миллионов человек. Приложение создано с целью объединить городские и коммерческие сервисы в едином цифровом пространстве для повышения качества жизни горожан. Все участники программы могут получать бонусы при совершении покупок у партнеров, обменивать их на скидки и использовать при пополнении карты "Тройка". Для участия необходимо установить на свой телефон приложение "Город" и зарегистрироваться в нем.