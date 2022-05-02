Вход в Музей главных оружейных реликвий армии будет бесплатным 5 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На Поклонной горе 5 мая состоится открытие Музея главных оружейных реликвий армии "Г.О.Р.А.". В этот день вход для посетителей будет бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба Музея Победы.

"5 мая в Москве откроется музей "Г.О.Р.А." – "Главные оружейные реликвии армии". Новый комплекс создан на базе экспозиций открытых площадок Музея Победы практически в самом центре столицы – на Поклонной горе. Он станет филиалом Музея Победы", – отмечается в сообщении.

Вход в новый музей начнет работать с 15:00. Торжественная церемония открытия состоится в 16:00.

Для гостей мероприятия подготовят обширную праздничную программу. Так, на главной сцене музея в рамках фестиваля патриотического творчества "Журавли Победы" выступит творческое объединение "Созвездие". В исполнении коллектива прозвучат такие известные песни как "Смуглянка", "Катюша", "Лучший город Земли" и т.д.

Также для посетителей проведут бесплатные экскурсионные программы: обзорную "Оружие Победы" по экспозиции вооружения и техники времен Второй мировой, квест "Черные бушлаты" и т.д.

Корме того, для всех желающих в кинотеатре под открытым небом организуют показ известных фильмов о Великой Отечественной войне.

В пресс-службе музея добавили, что комплекс расположен на территории 10 гектаров. Там размещена уникальная коллекция военной техники и вооружения.

"В 2021 году музейное пространство было обновлено, здесь появились интерактивные экспозиции и макеты техники, дополнен предметный ряд, появились спецэффекты и скульптурные фигуры участников событий. В 10 локациях собрано более 400 раритетных экспонатов, многие из которых существуют в единственном экземпляре", – уточнили в Музее победы.

Подлинные реликвии сгруппировали по темам. Для них организован соответствующий исторический антураж. Экскурсии будут проходить ежедневно. В выходные для взрослых и детей подготовят увлекательную программу на весь день.

Ранее сообщалось, что в Парке Горького с 1 по 12 мая пройдет выставка исторической военной техники, приуроченной к 77-й годовщине Победы. В рамках экспозиции будут представлены 30 уникальных танков, машин и орудий Красной армии, которые были восстановлены музеем. Кроме того, специалисты смогут рассказать о них много интересных фактов.