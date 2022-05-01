Участники автопробега возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участники автопробега возложили цветы к Вечному огню в столичном Парке Победы, а также посетили музей Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу федерации профсоюзов.

Отмечается, что по всей стране в автопробеге участие приняли 1 000 машин, в том числе 70 автомобилей в Москве.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков возглавлял колонну на своей машине Победа. Он поздравил участников автопробега.

"Хочу поздравить всех участников автопробега Владивосток – Москва – Севастополь – Волгоград с промежуточным финишем в городе Москве и с праздником Первого мая", – сказал Шмаков.

Накануне в столице прошел мотопарад. По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, за прошлый год количество мотоциклистов в столице увеличилось на 10 тысяч. Всего в городе около 100 тысяч человек передвигаются на мотоциклах. Также с 2018 года на 25% увеличилось число москвичей, которые получили право управления этим видом транспорта.