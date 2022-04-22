Россияне чаще всего выбирают мотоцикл в качестве сезонного транспорта – исследование

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Водители, у которых уже есть автомобиль, в качестве дополнительного сезонного транспорта чаще всего выбирают мотоцикл. Среднестатистическим мотоциклистом оказался мужчина 31–46 лет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование РГС Банка и банка "Открытие".
По результатам опроса, мотоцикл есть у 42% респондентов, 34% автовладельцев дополнительно приобрели моторную лодку, а 21% опрошенных купили скутер. У 18% водителей есть снегоход, у 17% – квадроцикл. Кроме того, 5% респондентов владеют домом на колесах.
В исследовании указывается, что у каждого седьмого автовладельца есть сезонный транспорт. Как уточняется, больше всего обладателей сезонного транспорта в Ростове-на-Дону (19%), меньше всего – в Екатеринбурге (9%).
Исследование проводилось в онлайн-формате в апреле 2022 года, когда было опрошено 1 700 совершеннолетних россиян.
Ранее эксперты назвали наиболее популярные в России цвета автомобилей. На белый приходится 22% от всех проданных автомобилей. Черные машины чуть менее популярны – на них пришлось 19% продаж, на серые – 14%. Эксперты объясняют данную тенденцию двумя факторами: особенностями климата в России и более низкой стоимостью транспортных средств указанных цветов.
Следом по популярности идут серебристый и темно-синий цвета. Красные машины покупают всего 8% автомобилистов. Замыкает десятку автомобильных цветов голубой.
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