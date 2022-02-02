Эксперты назвали наиболее популярные в России цвета автомобилей

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По итогам 2021 года самыми популярными цветами автомобилей у россиян стали белый, черный и серый. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса "СберАвто".

На белый цвет приходится 22% от всех проданных автомобилей. Черные машины чуть менее популярны – на них пришлось 19% продаж, а на серые – 14%. Эксперты объясняют данную тенденцию двумя факторами: особенностями климата в России и более низкой стоимостью транспортных средств указанных цветов.

Следом по популярности идут серебристый и темно-синий цвета. Красные машины покупают всего 8% автомобилистов. Замыкает десятку автомобильных цветов голубой. Несмотря на нелюбовь россиян к ярким цветам, в прошлом году они приобретали автомобили и относительно необычных оттенков – фиолетового, пурпурного и розового.

Примечательно распределение цветов в разных ценовых категориях машин. Например, самым востребованным цветом покупателей авто от 4,5 миллиона рублей является черный – порядка 40%. А в бюджетном сегменте до 1,5 миллиона рублей лидируют белый, серый, серебристый, затем идут коричневый и черный.

Ранее компания "АльфаСтрахование" назвала самые угоняемые автомобили в России. Первое место в антирейтинге досталось кроссоверу Hyundai Santa Fe – на его долю пришлось 12% от всех случаев каско. За ним идут Mitsubishi Outlander и целых три модели Kia – Rio, Sportage и Sorento.

