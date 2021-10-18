Эксперты назвали самые безопасные кроссоверы 2021 года

16:23
Фото: AP Photo/Damian Dovarganes
Специалисты Американского страхового института дорожной безопасности (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) выбрали самые безопасные кроссоверы. В основу исследования легли краш-тесты, работа фар и систем безопасности автомобилей. Модели из списка IIHS, продающиеся в РФ, представила "Газета.ру".
Самыми безопасными кроссоверами в сегменте компактных SUV были выбраны Chevrolet Trailblazer, Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Subaru Forester и Volvo XC40.
Среди среднеразмерных кроссоверов в список вошли Hyundai Palisade и Santa Fe, Mazda CX-9, Nissan Murano и Toyota Highlander.
По версии IIHS, самыми безопасными премиальными среднеразмерными кроссоверами были названы Audi Q5 и Q5 Sportback, Cadillac XT6, Genesis GV70 и GV80, Lexus NX, Mercedes-Benz GLE, обычные и гибридные Volvo XC60 и XC90.
Ранее страховщики назвали марки автомобилей, которые чаще всего угоняли в столице за январь – сентябрь 2021 года. Эксперты страхового дома ВСК изучили данные об угонах и выяснили, что наибольшей популярностью у злоумышленников пользуются автомобили корейской марки Hyundai. Модель Santa Fe составляет 11% от всех автомобилей, угнанных в Москве за 9 месяцев. На втором месте по количеству угонов оказалась модель Hyundai Creta (9%).
До этого эксперты страховой компании "Согласие" установили, что злоумышленники не угоняют машины яркого цвета. В 80% случаев автомобили, угнанные у клиентов компании с начала года, были белого или черного цвета.
С появлением камер и системы распознавания лиц в Москве изменилось число краж и угонов
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