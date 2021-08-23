Эксперт рассказал, какие автомобили чаще выбирают угонщики

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Эксперты рассказали, какие автомобили чаще всего выбирают угонщики. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные страховой компании "Согласие".

По статистике, злоумышленники не угоняют машины яркого цвета, отдавая предпочтение белым или черным моделям. Страховщики выяснили, что в 60% случаев преступники угоняют авто, припаркованные владельцами около дома. В некоторых случаях угонщики похищают ранее арендованные машины.

В 80% случаев автомобили, угнанные у клиентов компании с начала года, были белого или черного цвета. На оставшиеся 20% приходятся серые или серебристые машины.

В первом полугодии 2021 года самым популярным у угонщиков стал автомобиль Hyundai Sonata. Частота его угонов составила 1,6%. На втором месте оказался BMW 730d (1,3%), на третьем – Lexus LX 570 (0,9%).

Реже всего злоумышленников интересовали Nissan Terrano, Kia Sportage, Kia Optima, Hyundai Solaris и Skoda Rapid (частота угонов – 0,1%).

Почти половина автомобилей была похищена в Москве и области.

Страховщики напоминают, что установка противоугонной системы при покупке каско позволяет клиенту сэкономить от 40 до 90% уплачиваемой премии по страхованию риска угона.

Ранее сообщалось, что в России могут упростить прохождение техосмотра. Это, предположительно, позволит сократить время процедуры и расходы операторов. МВД предлагает сервисам не проверять работу стеклоомывателя, наличие аптечки, аварийного знака и огнетушителя, а также места установки номеров.

